Actualitzada 17/05/2022 a les 13:53

Escaldes recupera el Festival Internacional de Jazz. Ron Carter, Marco Mezquida i Sílvia Pérez Cruz seran els caps de cartell del 38ena edició que tindrà lloc del 30 de juny al 6 de juliol a diversos espais d'Escaldes-Engordany, segons han anunciat els organitzadors aquest matí durant la presentació del certamen. "Recuperem aquest festival que es va inaugurar el 1985 gràcies a joves amb inquietuds culturals que van decidir somiar en gran", ha manifestat el cònsol menor, Joaquim Dolsa, qui ha destacat que es trobava aturat des de l'any 2004.El festival, que oferirà diversos estils musicals com el jazz fusió i el jazz clàssic, comptarà amb diferents formats de concerts. Els artistes més destacats actuaran a la Sala Prat del Roure. A més, l'esdeveniment també comptarà amb Jazz al Carrer, on participaran grups com Liceu Jazz grup, Victor Carrascoso Quartet, Joan Mar Sauqué Trio, Joan Chamorro Trio & Èlia Bastida, HalliGalli Quartet o la Sant Andreu Jazz Band.Les entrades del festival, que compta amb l'oferta d'un abonament per a quatre concerts a la Sala Prat del Roure per 60 euros, es posaran a la venda aquesta mateixa tarda a les 15 hores.