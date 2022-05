Actualitzada 17/05/2022 a les 12:55

La Confederació empresarial d'Andorra (CEA) ha presentat aquest matí quinze propostes per intentar solucionar el problema de les pensions. "Aquestes mesures s'han d'aplicar ara perquè la CASS té un horitzó que el 2024 començarà a agafar diners del fons de reserva i que al 2039 s'acabarà", ha assegurat el president de la CEA, Gerard Cadena.La patronal ha proposat un paquet de mesures que parteixen de les propostes realitzades per la CASS entre les quals destaca augmentar l'edat de jubilació. Ara bé, si la CASS proposa augmentar aquesta edat mínima fins als 67 anys –de forma progressiva-, la CEA va més enllà. La patronal ha defensat que l'edat de jubilació es vagi ampliant per llei a mesura que augmenti l'esperança de vida, una mesura que el mateix Cadena ha reconegut que "portarà debat" i que "cal analitzar cas per cas perquè entenem que a la construcció no és viable", ha explicat.D'altra banda, la patronal també proposa que l'augment de 4 punts de les cotitzacions es reparteixin de tal manera que les aportacions globals de les empreses i dels treballadors es reparteixin a parts iguals. "Ara estem en una aportació de l'empresa del 70% i del 30% dels treballadors, per això proposem que, com fan d'altres països europeus, aquest increment sigui del 3% en els treballadors i de l'1% per a les empreses", ha destacat Cadena que ha reiterat "la necessitat d'evitar que s'apugin impostos" ni que l'increment de les cotitzacions pugui "fer col·lapsar els comptes d'explotació de les empreses".