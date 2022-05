L'autorització de pròrroga d'un mes dificulta trobar pis als temporers

Els treballadors denuncien que no poden demostrar legalment que estaran al país aquest estiu

Aquest maig s’ha convertit en un mes d’incertesa per a molts dels temporers que s’han quedat al Principat a l’espera de poder treballar aquest estiu. I és que la solució que va proposar el Govern per enllaçar la temporada hivernal amb la nova prova pilot de quotes d’estiu que s’iniciarà aquest juny està provocant certs maldecaps en el dia a dia d’aquests treballadors, en aspectes tan concrets com el fet de trobar allotjament o de retirar diners del banc.



“Cap immobiliària ens vol llogar un pis perquè no podem demostrar de cap manera legal que al juny encara serem al país”,

