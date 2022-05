El president del Sipaag denuncia l’excés de fitxatges d’urgència i el sobrecost d’externalitzar

El president del Sindicat Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, va denunciar ahir “l’abús molt gran” a l’administració general de les contractacions d’urgència. “Si no cobreixes un edicte mira per què la gent no s’hi presenta i soluciona-ho”, va etzibar. I és que va denunciar que s’usa massa sovint la fórmula de l’extrema urgència, que implica “contractacions a dit” on “no hi ha cap mena de filtre”. En una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va alertar del risc de desaparició de la figura del funcionari per l’amenaça de les externalitzacions i el paper dels personal de relació

#1 Son una banda

(17/05/22 07:41)