El PS vol que un terç de la taxa turística es destini al fons verd

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:47

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, proposa que un terç de la recaptació anual de la taxa que es cobrarà als turistes que s’allotgin al Principat es destina al fons verd, segons va informar ahir el partit. Així, demana que els recursos que s’obtinguin del fons es destinin també a accions per a la “desestacionalització del turisme i la creació d’un fons o programa de subvencions per a la formació del sector turístic per tal de garantir l’excel·lència dels serveis oferts”. El socialdemòcrata va entrar nou esmenes al projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics.