El servei Meteorològic avisa d'una onada de calor

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:41

El servei Meteorològic va alertar ahir d’un increment significatiu de la temperatura per a la jornada d’avui. Segons va publicar a les xarxes socials de Meteorologia, les temperatures de la capital podran arribar a situar-se prop dels 30 graus durant el dia d’avui. A la resta del país no s’assoliran registres tan alts, però sí que es preveuen màximes que poden arribar a ser de 22 graus a 1.500 metres i de 13 graus al Pas de la Casa.De fet, el servei Meteorològic va pronosticar que aquesta onada de calor es pugui allargar tota la setmana fins dilluns de la setmana vinent. Així, segons el departament aquesta setmana, que podria ser “encara més càlida que l’anterior”, s’inicia amb un clar domini del sol, que es mantindrà estable durant els pròxims dies. Tanmateix, aquesta situació només es podrà veurà interrompuda dijous a la tarda, quan podria aparèixer algun núvol “sense conseqüències”.De cara a la setmana vinent sí que hi ha la possibilitat que un front del nord-oest pugui “desestabilitzar l’atmosfera” i acabar descarregant algunes tempestes generalitzades al país.