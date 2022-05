El ministeri d'Igualtat no ha rebut cap denúncia d'LGTBI-fòbia durant el 2022

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:47

El ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat no ha rebut cap denúncia d’LGTBI-fòbia durant aquest any, segons va indicar el Govern al Diari. Ara bé, l’executiu alerta que el fet de no haver rebut cap denúncia no significa que no s’hagi donat cap situació de discriminació aquest any. Per això i aprofitant que avui se celebra el Dia internacional contra la LGTBI-fòbia, el Govern, juntament amb l’associació Diversand, ha organitzat una campanya de sensibilització amb la voluntat de donar visibilitat a la diversitat afectivosexual i de gènere, així com lluitar per la igualtat i la no-discriminació.De les cinc accions que formen la iniciativa destaca la xerrada que es va celebrar ahir a la tarda sota el títol I tu, com corres? El gènere i la diversitat LGTBI en l’esport. Així mateix, s’ha fet difusió del vídeo del Cosell d’Europa As we stand against discrimination traduït al català i, alhora, s’ha publicat al web d’Afers Socials el pla estratègic LGTBI del Consell d’Europa, també traduït al català.A més, entre el 17 i el 21 de maig la frase 17-M: estimant la diversitat LGTBI+ brillarà als panells lumínics de circulació del Principat en diferents idiomes.Finalment, un cartell amb la frase 17 de maig, Dia internacional contra la LGTBI-fòbia #estimant la diversitat vestirà diferents marquesines repartides a diverses localitzacions del centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.