Cultura avalua incorporar el colomer de Rocafort a l'inventari de béns

Actualitzada 17/05/2022 a les 17:28

El consell assessor del patrimoni cultural estudia incloure béns a l'inventari general del Patrimoni Cultural i començar a preparar les candidatures, com per exemple, del colomer de Rocafort, segons informa Govern en nota de premsa. En la tercera reunió de l'any, encapçalada per la ministra de Cultura, Sílvia Riva, també s'ha presentat el segell dels béns culturals inclosos a l'inventari, amb l'objectiu de "millorar la senyalització dels béns i crear una imatge que permeti identificar fàcilment la seva condició i a la vegada posar en valor la tasca de prevenció". Aquest punt encara està en treball intern de Cultura i s'ha presentat per rebre el retorn del consell, segons apunta el comunicat.