Trini Marín exposa les polítiques de bona governança a la Generalitat

Actualitzada 16/05/2022 a les 17:07

La ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, s'ha desplaçat avui a Barcelona per trobar-se amb la consellera catalana d'Acció Exterior i Transparència, Victòria Alsina. Marín ha presentat a la Generalitat les polítiques en matèria de bona governança arran de l'aprovació el desembre passat de la Llei de transparència, d'accés a la informació pública i govern obert, segons indica el Govern en un comunicat.Marín ha explicat a la consellera que aquest text legislatiu és el marc per "engegar una transformació profunda de bona governança a l'administració i de promoure valors d'integritat, eficiència i responsabilitat a l'hora que dota la població de més eines per exercir un rol de ciutadania activa", assenyala l'executiu, precisant que la primera remesa de dades es preveu que es publiqui a finals d'aquest semestre.L'estada de Marín a la capital catalana acabarà amb una reunió demà a la Diputació de Barcelona amb la vicepresidenta quarta, Núria Parlón.