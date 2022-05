Simulacre de terratrèmol de magnitud 5,8

Actualitzada 16/05/2022 a les 10:57

SIMULACRE

Terratrèmol amb epicentre a Andorra de magnitud 5.8 ocorregut a les 8h59, àmpliament percebut a Andorra. Si teniu constància de danys truqueu Bombers (118).

Terratrèmol amb epicentre a Andorra de magnitud 5.8 ocorregut a les 8h59, àmpliament percebut a Andorra. Si teniu constància de danys truqueu Bombers (118).



Pla d'actuació sísmica activat en fase d'emergència.

Pla d'actuació sísmica activat en fase d'emergència. Si observeu una gran concentració de vehicles d'emergència en aquesta zona, es tracta d'un simulacre del Pla d'actuació sísmica.

Tots els serveis d'emergència del país estan en alerta des de primera hora del matí treballant en el simulacre per atendre la població arran d'un terratrèmol de magnitud 5,8. Bombers, protecció civil, policia, el servei d'urgències mèdiques i Andorra Recerca entre d'altres entitats estan seguint el protocol establert per actuar en el cas que Andorra patís un sisme d'aquest nivell que s'hauria percebut a tot el territori i hauria provocat danys importants.L'exercici es localitza en diferents punts d'atenció amb la seu central a la caserna de bombers a Santa Coloma per posar en pràctica els diferents procediments dissenyats per atendre una emergència d'aquest magnitud.