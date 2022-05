Recreació dels inicis de FHASA pel dia dels museus

Actualitzada 16/05/2022 a les 15:57

La Casa dels guardes del Camí hidroelèctric d'Engolasters serà l'escenari de la representació de 'FHASA, la llum de la seva llar' dissabte a les 19.45 hores. L'obra recrea els primers anys de la societat de la mà de Les Il·luminades que reviuen aquell moment històric per la celebració del Dia internacional dels museus, segons ha anunciat FEDA.Les actrius Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot traslladaran els espectadors als anys trenta, l'època de disseny i construcció de la central hidroelèctrica amb un contingut pel d'humor i complicitat. El personatge de la senyora Rosa interpreta els dies de recerca d'inversors per construir els salts d'aigua per generar electricitat suficient per poder vendre-la i modernitzar el país en companyia de la Lluïsa i la Carmeta, dues empleades de FHASA, que comentaran les inquietuds i reivindicacions de l'època en un espai històric.La representació serà dissabte 21 de maig amb assistència gratuïta i reserva de plaça enviant un correu a FEDA o per telèfon al 739 111.