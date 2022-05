Oficina en postpandèmia

Actualitzada 16/05/2022 a les 06:20

El mes de gener es feien per setmana una mitjana de 27.000 proves diagnòstiques de la covid (TMA i test d’antígens), i a l’Oficina Covid hi treballaven 4 tècnics, 40 traçadors, 5 administratius i 8 persones dedicades a tasques operatives. Aquesta setmana passada la plantilla de l’Oficina Covid l’integraven 1 tècnic, 1 administratiu, 3 persones per tasques operatives, 7 traçadors i el director. Superada la voràgine òmicron, i amb una normalitat pràcticament absoluta després de dos anys de restriccions, l’oficina nascuda per rastrejar contactes i intentar posar fre al virus, organitzar cribratges, vigilar restriccions, etc., segueix contactant amb els casos positius però ara limitat a aquells grups considerats vulnerables: infants de menys de 3 anys i persones de més de 65, i altres casos puntuals en què el sistema informàtic alerta que l’afectat no ha rebut un missatge informant-lo del resultat de la seva prova.En paral·lel, es treballa per a la implantació d’una nova eina informàtica –covid test– perquè hi puguin abocar informació tots els operadors que poden fer testos diagnòstics (farmàcies, laboratoris, hospital...), en la gestió d’una quantitat ingent de documentació que s’ha anat acumulant durant la pandèmia i cal decidir com arxivar. També s’ha treballat en tots els canvis operatius, de materialitzar el trasllat de l’stop lab de la plaça de Braus al passatge d’Europa de la capital (on hi havia el centre de salut abans que es traslladés a la Sardana) a fer visites als centres sociosanitaris per explicar-los el nou decret i recollir neguits. Perquè els cribratges periòdics també s’han relaxat en aquestes institucions en base a la nova situació epidemiològica, en què “la presència del virus és activa, no ha desaparegut”, remarca el director de l’Oficina Covid, Bruno Bartolomé, però l’índex d’hospitalitzacions i, per tant, de casos greus és baix (dimecres hi havia dos ingressats a l’hospital, un dels quals a la UCI sense ventilació mecànica). El futur de l’Oficina Covid està sota avaluació perquè s’ha de decidir “quin és el model de vigilància epidemiològica que se seguirà” si s’acaba integrant en l’estructura general amb altres malalties infeccioses o com es gestiona. En tot cas, i davant eventuals possibles onades a la tardor i la necessitat de reforçar-se, el director de l’Oficina destaca que “hi ha un equip format” i preparat per integrar més gent i preparar-la si fos necessari. La clara necessitat de menys personal arran del progressiu retorn a la normalitat s’ha anat gestionant amb les baixes dels treballadors que han decidit marxar i no renovant contractes.I és que ara mateix tampoc no es considera necessari que l’Oficina estigui operativa de dilluns a diumenge. L’horari és de dilluns a divendres i Bartolomé ho exemplifica amb el fet que diumenge passat dia 8 “hi va haver 11 contagis. Són xifres molt petites i tothom havia rebut correctament l’sms”. De la mateixa manera, s’ha escurçat l’horari de l’stop lab, que ja no està operatiu els diumenges. Ara les proves estan limitades a aquells que tinguin símptomes. Les 27.000 proves del gener ja eren unes 5.000 a l’abril. La covid continua circulant –aquesta última setmana, a més, superant la mitjana de contagis de les precedents– però amb un nivell de perill que té poc a veure amb el passat. La vigilància, però, ha de continuar.