La CASS valida les dotze candidatures per a les eleccions del 22 de juny

Actualitzada 16/05/2022 a les 11:47

El consell d'administració de la CASS ha validat en la reunió celebrada aquest matí la dotzena de candidatures que s'han presentat per representar els assegurats a la parapública. Totes les llistes que es van presentar la setmana passada compleixen els requisits fixats per optar a ser elegides a les eleccions que es celebraran el 22 de juny de manera presencial i del 13 al 21 de juny per al vot per dipòsit.Una desena de candidatures concorren al col·legi electoral d'assalariats entre les que figuren les presentades per l'agrupació de sindicats públics liderades per Jacqueline Caubet i Carla Guinot. Les altres llistes tenen al capdavant Ricard Alonso, Carolina Caubet, Sanda de la Rosa, Juli Fernández, Louise Haciane, Montserrat Martínez, Sergi Sanchez i Sergi Vendrell.Els candidats es completen amb la candidatura de Jacint Risco pels pensionistes i la de Francesc Zamora per a representar els empresaris i treballadors per compte propi.