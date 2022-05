Govern presenta un projecte de beques per a joves artistes

16/05/2022 a les 18:35

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha anunciat aquesta tarda en el marc de la presentació de projectes d'Acció Cultural, que Govern obrirà una convocatòria de beques per a joves artistes aquest estiu. La iniciativa, que s'engega amb l'objectiu d'impulsar aquells alumnes més avantatjats del país per oferir-los la possibilitat d'estudiar a l'estranger, comptarà amb dues modalitats segons l'edat: de 14 a 18 anys i de 18 a 30 anys."És un projecte embrionari que encara s'ha d'acabar de definir, però que estarà obert a diverses disciplines artístiques" ha avançat el cap d'acció cultural Joan-Marc Joval. "Creem aquestes beques per cobrir les mancances formatives que hi ha al país" ha afegit.