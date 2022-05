El ministre de finances afirma que l’executiu seguirà treballant fins al final tot i que alguns partits Ja estiguin pensant en les eleccions

La legislatura encara el seu tram final. Els moviments dels partits estan posant en relleu que les formacions estan agafant posicions per a uns comicis que, si bé haurien de ser a la primavera, no es descarta que es puguin avançar. Una situació que el Govern gestiona al mateix temps que ha hagut de tirar endavant un paquet de mesures per afrontar la inflació disparada. El ministre de Finances, Eric Jover, assegura que tot i la pressió dels partits l’executiu continua treballant.



Què li preocupa ara mateix al ministre de Finances?

Doncs moltes coses. Des del poder adquisitiu dels ciutadans fins al