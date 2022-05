El cap de Govern lloa els beneficis dels programes europeus

Actualitzada 16/05/2022 a les 19:37

El cap de Govern, Xavier Espot ha lloat les possibilitats que pot tenir incorporar el país a diversos programes de la Unió Europea un cop se signi l'acord d'associació, en la cloenda de la jornada del programa 'L'Acord d'associació i els programes europeus: oportunitats i costos'. Espot ha comentat que "els programes europeus són una de les oportunitats més grans i que poden tenir més interès per a la ciutadania però també per a les empreses, entitats i institucions".En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha declarat que ja estudien quina ha de ser la inversió i quin pot ser el retorn d'entrar a programes com ERASMUS+, Horitzó Europa o el Life. "La participació en els programes tindrà un cost econòmic i haurem de tenir molt clar en quins entrem a formar part i en quins no", ha puntualitzat Espot.Respecte a les negociacions el cap de Govern, ha assegurat que les properes rondes ja tindran un caire més polític. Espot ha assenyalat que més enllà de la cooperació amb les institucions europees, "l'acord d'associació és una peça clau per l'homologació d'Andorra i les possibilitats del país de tenir un millor model econòmic". "L'entrada a l'acord d'associació ens dona les eines per diversificar l'economia a la vegada que podem defensar les especificitats del nostre país i mantenir la sobirania", ha afegit.Espot també ha explicat que volen arribar a un acord que permeti donar oportunitats a les empreses però sobretot als joves del país. Per aquesta raó ell i Riba portaran a terme unes jornades adreçades als joves per informar-los sobre l'acord.