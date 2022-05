Actualitzada 16/05/2022 a les 11:53

El Govern posa en marxa demà una campanya de sensibilització contra la LGTBI-fòbia en motiu del Dia internacional contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, segons informa en nota de premsa. L'executiu promou cinc accions d'entre les quals destaca la xerrada 'I tu, com corres? El gènere i la diversitat LGTBI en l'esport', que tindrà lloc avui a les 18.30 hores al vestíbul de l'antic hotel Rosaleda, l'actual seu del ministeri de Cultura.Tanmateix, es difondrà el vídeo del Consell d'Europa 'As we stand against discrimination', traduït al català pel Govern, i es publicarà el Pla Estratègic LGTBI del Consell d'Europa a la pàgina web d'Afers Socials. D'altra banda, entre demà i el 21 de maig, s'incorporarà la frase '17-M: Estimant la diversitat LGTBI+' als panells lumínics de circulació del país en diferents idiomes, i es publicarà un cartell en diferents marquesines del centre de la capital i d'Escaldes.