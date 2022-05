Arrestat un no resident per un delicte contra la llibertat sexual

Actualitzada 16/05/2022 a les 12:58

Un home no resident de 43 anys va ser detingut el dilluns passat com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. L'arrest, segons informa el balanç de detencions, va tenir lloc a les 00:57 hores a Escaldes-Engordany.La policia també informa de la detenció de dos homes de 27 i 61 anys en dues baralles a Andorra la Vella. La primera va succeir a les 3.43 a l'exterior d'un local d'oci el dijous. Els agents apunten que el detingut, un resident de 27 anys, va colpejar a cops de puny a dues dones, les quals li recriminaven la seva actitud envers la parella de l'arrestat. Durant l'escorcoll de seguretat, el cos policial van trobar-li en una butxaca de la jaqueta un embolcall amb 0,7 grams de marihuana.El segon detingut, un resident de 61 anys, va agredir a una altra persona amb una ampolla de vidre, causant-li dues ferides sagnants al cap que, segons informa el balanç, can requerir punts de sutura. L'incident va tenir lloc el divendres a les 23.56 hores en un local de restauració de la capital.