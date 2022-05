Andorra Turisme posa a la venda les entrades per al Cirque du Soleil

Actualitzada 16/05/2022 a les 16:45

Les entrades per a l'espectacle MŪV del Cirque du Soleil ja estan a la venda per al públic en general tant per assistir dempeus com assegut, segons ha informat Andorra Turisme. L'entitat recorda que es mantenen els preus del 2019, l'última representació que es va poder fer, per als tiquets de seient que costaran entre 20 i 22 euros de dimarts a dijous i entre 23 i 25 euros els caps de setmana.Andorra Turisme posa a la venda 64.240 seients en les 22 representacions que la companyia canadenca farà de l'obra creada específicament per al Principat. I hi haurà 44.000 places a 5 euros per veure MŪV dempeus. Per primera vegada són entrades de pagament "amb la intenció de donar més valor a l'espectacle i evitar la no assistència de les persones que reservaven plaça dempeus", com havia passat en edicions anteriors, segons recalca l'entitat.Les entrades es poden adquirir al web visitandorra.com, a l'oficina de turisme de la capital o a Illa Carlemany. Els tiquets pels Andorraworldfans es van posar a la venda el dimecres 11 de maig.L'espectacle es farà aquest any al recinte de l'aparcament al costat de la plaça de braus. La instal·lació de l'estructura coberta es va començar el 25 d'abril i es preveu que quedi enllestida aquesta setmana. Les graderies acolliran fins a 2.920 assistents per show i es posaran la setmana vinent per tenir tot el recinte muntat perquè els artistes assagin a partir de mitjans de juny.