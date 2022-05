“Indicacions correctives” per l'excés de visites telemàtiques

La CASS i el Col·legi han acabat les reunions amb els metges citats

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i el Col·legi de metges han finalitzat la ronda de trobades a les quals s’havia convocat una vintena de facultatius amb xifres d’activitat de visites no presencials que es desviaven “de la mitjana del seu grup de referència”. Segons van informar des de la CASS, s’han transmès als professionals implicats “indicacions aclaratòries o correctives individuals” però no hi ha hagut mesures de tipus sancionador. En paral·lel, segons la Seguretat Social, conjuntament amb el Col·legi de metges, estan “en el procés d'obtenir les conclusions generals així com de redactar les recomanacions oportunes per