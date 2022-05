Els funcionaris amb plaça des del 2019 no cobren trienni

El Govern defensa que els treballadors incorporats a partir de l’entrada en vigor de la llei actual han de cobrar la prima cada 5 anys

La Llei de la funció pública en vigor des del març del 2019 suprimeix els triennis i converteix el complement d’antiguitat que perceben els treballadors públics en quinquennis i, per tant, en primes a cobrar cada cinc anys. Però, de facto, el pas de triennis a quinquennis no ha tingut encara efecte per al gran gruix dels funcionaris perquè la disposició final desena de la llei, que estableix que aquesta entrarà en vigor l’1 de març del 2019, indica que ho farà tot el contingut “excepte el complement d’antiguitat per quinquennis [...] que entrarà en vigor en la mateixa data