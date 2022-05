El MoraBanc Andorra s’acomiada de l’ACB després de vuit anys a l’elit

El MoraBanc Andorra va acomiadar-se de la Lliga Endesa després de vuit temporades a l’elit del bàsquet espanyol i ho va fer de la manera més cruel possible, amb Gio Shermadini, sí, l’exjugador tricolor, com a botxí amb una cistella a falta de sis dècimes que va venir precedida, a més, d’una possible falta en atac en bloqueig, i d’unes passes del pivot georgià no xiulades, i també d’una acció de Codi Miller-McIntyre en la cistella anterior on també s’hauria pogut xiular personal i que hauria suposat un 2+1. Davant d’un Poliesportiu entregat, un cop més als seus, l’equip no