La policia alerta de casos de 'phishing'

Actualitzada 14/05/2022 a les 13:27

La policia ha publicat aquest matí un avís a través de les xarxes socials on informa la població sobre missatges fraudulents que s'estan enviant en nom de Crèdit Andorrà. Tal com s'indica a la publicació en qüestió, el Grup de Delictes Tecnològics del cos ha detectat que aquests ciberdelinqüents estan enviant SMS a diversos usuaris amb la finalitat d'accedir als seus comptes bancaris. La policia demana que, davant de qualsevol missatge dubtós, no s'obri l'enllaç rebut i no es faciliti cap dada. Aquesta pràctica de 'phishing', ja s'ha produït altres vegades al Principat.