L'Unicef recapta 43.650 euros en el sopar solidari

El comitè andorrà per a l’Unicef va organitzar dijous al vespre el sopar solidari per commemorar el 75è aniversari de l’agència de Nacions Unides per la infància. Hi van assistir unes 170 persones i la recaptació per a projectes de cooperació va ser de 43.650 euros.