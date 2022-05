Es manté el test d'antígens obligatori al vis-a-vis a la presó

Els visitants han de presentar una TRA i utilitzar la mascareta durant els permisos

La presó de la Comella manté les restriccions contra la propagació de la pandèmia del coronavirus. Els visitants dels presos que tenen dret a un vis-a-vis encara estan obligats a presentar un test d’antígens negatiu, realitzat dues hores abans de la visita, així com l’ús de la mascareta durant tota la trobada. De fet, la utilització de la mascareta és imprescindible per a tots els espais del centre. “Estem parlant de persones que necessiten estima”, assegura una familiar d’un dels presos. “Crec que aquestes mesures són abusives, a centres sociosanitaris o a les cases pairals on hi ha gent vulnerable