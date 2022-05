El SAAS destaca que s'ha aconseguit “un fòrum científic de referència”

Actualitzada 14/05/2022 a les 07:01

Les Jornades de salut planetària van finalitzar ahir amb dues taules rodones, sobre la Investigació en la recerca de poblacions més saludables i la Biodiversitat i indicadors socials per un planeta saludable.El SAAS va destacar que amb les jornades Andorra es posiciona com un fòrum científic de referència en l’abordatge de la relació entre biodiversitat i salut humana i que les jornades han aconseguit reunir experts de renom internacional en la matèria. En les taules rodones d’ahir es va abordar des de la major esperança de vida amb malalties com el càncer, fins a l’impacte de les noves tecnologies en el tractament de l’envelliment, la problemàtica de les resistències dels fàrmacs en la població o l’impacte dels corrents migratoris massius en països poc desenvolupats, que provoquen més pandèmies i una pitjor qualitat sanitària de la població i del seu territori, i el seu efecte en la negativa biodiversitat del planeta.