Alerta de simulacre sísmic

Tot i que el Principat no és el Japó i, evidentment, l’activitat sísmica no és la mateixa, tampoc es pot negar que el risc sigui zero. De fet, des del mes d’octubre de l’any passat el país ha patit diversos terratrèmols de caràcter superficial. En aquest sentit, i en el marc de l’actualització de l’antic protocol sísmic que es va iniciar a principi de l’any passat aprofitant els continguts i experiències compartides en el projecte europeu PocRisc, l’executiu va anunciar ahir que dilluns vinent durà a terme un exercici d’emergència sísmica.

L’activitat en qüestió es realitzarà en diferents punts del país