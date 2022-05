Tallers i visita nocturna a l'església de Santa Coloma

Actualitzada 13/05/2022 a les 11:34

Cultura posa en marxa la primera edició de les Jornades d'art romànic amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania els "testimonis, esglésies, restes de pintura i objectes litúrgics" que s'han conservat a Andorra dels segles XI i XII. L'executiu proposa un programa amb cinc propostes.Entre aquestes s'hi troba l'exposició de l'artista catalana Rosa Obiols, experta en la pintura dels segles XI i XII. La mostra 'El cel de la terra', està disponible a partir de demà i fins a l'11 de setembre, a l'Espai Columba.Tanmateix, el programa combina experiències lúdiques, com és el cas del taller per a famílies dedicat al bestiar romànic. L'activitat tindrà lloc demà de les 12 a les 17 hores a càrrec d'Obiols. Els participants podran experimentar amb pigments d'origen mineral. Un altre taller per a famílies, aquest cop dedicat al simbolisme romànic, es desenvoluparà el dissabte 21 de maig a les 12 i les 17 hores. El mateix dia, a les 20.30 hores, hi ha programada una visita guiada nocturna a l'església de Santa Coloma.Encara en el marc de les jornades, Cultura organitza una xerrada sobre l'art en l'època medieval, 'El bizantinisme en l'art romànic'. Anirà a càrrec d'Emma Arcelin i es farà el 18 de maig, a les 19 hores, a l'Espai Columba.Finalment, i coincidint amb el Dia internacional dels museus, el dimecres 18 de maig els museus Farga Rossell, Casa d'Areny-Plandolit, Casa Rull, Museu Postal, Museu Nacional de l'Automòbil, Casa de la Vall, espai Columna i l'exposició Abracadabra, comptaran amb entrada lliure. Segons informa l'executiu en nota de premsa, les infraestructures es podran visitar de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores del dimecres.