Simulacre davant d'una emergència sísmica

L'executiu durà a terme un exercici d'emergència sísmica el pròxim dilluns 16 de maig, en el marc del Pla d'Actuació que s'ha estat preparant al llarg d'aquests anys, per poder estar preparats davant d'un possible esdeveniment d'aquest tipus, però segons asseguren no per cap situació donada en concret. L'exercici es durà a terme en diferents punts del país i la seu central se situarà al Parc Central de Bombers, a Santa Coloma, segons informen en un comunicat.El Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments fa exercicis habitualment per testar els diferents Plans. Per això aquest any, un cop finalitzada l'actualització del Pla d’Actuació per emergència sísmica, s'ha volgut avaluar partdels procediments inclosos en aquest document. L'executiu informa que l'actualització de l'antic protocol sísmic es va iniciar a principis de l'any passat aprofitant els continguts i experiències compartides en el projecte europeu POCRISC que han contribuït a adaptar el document a les necessitats i als mètodes actuals d'actuació davant d'una emergència sísmica.En aquesta línia, durant el matí del dilluns s'activarà el Pla d’Actuació en la seva fase d’emergència davant d’un sisme d’intensitat superior a 5 fortament percebut i que ha ocasionat danys materials i personals. Així, s'activarà el comitè d’emergències i es gestionarà la situació des del centre de comandament principal i les diferents cèl·lules de suport, tal com preveu el Pla d'actuació per emergència sísmica de Protecció Civil, segons relata l'executiu. En aquest simulacre hi participaran el Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, el Departament de Policia, Andorra Recerca + Innovació, el Servei d'Urgències Mèdiques així com diferents grups de suport com la Creu Roja Andorrana, l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra, la Unió Hoteler, Autèntics Hotels d’Andorra i la Unió de Radioaficionats.L'exercici inclou tasques de rescat, d'assistència mèdica i de suport així com de reallotjament de les persones les llars de les quals s'hagin pogut veure afectades. Govern assegura que la voluntat d'aquest simulacre és la de revisar l'eficiència dels procediments previstos en el Pla d'actuació específica per emergència sísmica.