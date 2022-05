Montaner valora el simulacre sísmic

Actualitzada 13/05/2022 a les 18:29

Primer riuen o es burlen de mi al ple i després actuen i es preparen https://t.co/voLXLN8cVIhttps://t.co/qdUb0rWqJD pic.twitter.com/Y50y0UNMIs — Montaner (@carinemontaner) May 13, 2022

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, afirma mitjançant un vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials, que ella ja va alerta al Govern que aquesta situació es podia produir. "Jo vaig dir a la Cambra que tenim un risc de terratrèmol i que tindrem un laboratori P3 a Ordino que manipularà patògens de tipus 3", defensa. "En aquesta línia, Montaner assenyala que en produir-se un terratrèmol amb escala 7 que generés possibles danys materials "imagineu-vos com afectarien el laboratori. Seria terrible amb una fuita de patògens de tipus 3 per la població andorrana".La parlamentària acusa el ministre Èric Jover d'haver-se'n rigut d'ella i de fer-ne broma quan ella ho va "alertar" en una sessió del Consell General. Montaner ha fet aquesta publicació en resposta a l'exercici d'emergència sísmica que el Govern durà a terme el pròxim dilluns 16 de maig, en el marc del Pla d'Actuació que s'ha estat preparant al llarg d'aquests anys, per poder estar preparats davant d'un possible esdeveniment d'aquest tipus. Tot i això, l'executiu ha ressaltat que el simulacre es posa en pràctica per revisar l'eficiència dels procediments previstos en aquest pla, no per cap situació donada en concret.