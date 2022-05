Aposta per basar l’augment en l’IPC subjacent, que no té en compte l’encariment dels carburants ni

dels aliments

La patronal aposta per limitar l’augment obligatori dels salaris. El Govern havia proposat, en el seu paquet de mesures, incrementar l’IPC a tots aquells sous per sota dels 2.200 euros. En canvi, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) aposta per acotar aquest augment a aquells sous que, com a màxim, se situïn en els 1.700 euros, que correspon al salari medià.

De fet, la CEA va un pas més enllà. La patronal vol agafar com a referència per a l’increment salarial l’IPC subjacent –que no té en compte l’augment del preu dels carburants ni dels aliments– i no l’IPC general, tal com