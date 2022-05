La meitat de les empreses ha patit aturades pel retard en el subministrament

El 90% dels negocis de la construcció han viscut un encariment “notable” de materials

Un 52,7% de les empreses s’han vist afectades per problemes logístics i de transport, relacionats amb retards, anul·lacions de lliuraments o encariment dels serveis, i un 48,8% han patit aturades i tenen dificultats per aprovisionar-se. Així es desprèn de les conclusions de l’enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç, en la qual es ressalta una especial preocupació de les empreses per la dificultat d’aprovisionament i per l’encariment dels subministraments.



L’informe apunta que la construcció és la branca que presenta una afectació més elevada. Segons la Cambra, nou de cada deu empreses del sector han experimentat un encariment “notable” dels