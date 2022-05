La llei facilita a les petites empreses participar en els concursos públics

El text sobre la contractació pública força a licitar per lots i eliminar burocràcia

El Consell General va aprovar ahir la nova llei de contractació pública que ha de forçar el Govern, entre altres novetats, a crear concursos públics per lots. El text suposa la “modernització i agilització” de la creació dels concursos públics, actualitzant una legislació que era del 2000. “L’objectiu d’aquesta llei és consolidar la contractació pública com un element clau del progrés econòmic del país”, va assegurar ahir en sessió parlamentària la ministre de Medi Ambient, Sílvia Calvó.

De fet, la nova legislació també té com a objectiu reduir la burocràcia amb la finalitat que les petites i mitjanes empreses tinguin més