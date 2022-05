L'educació en biodiversitat, clau per a la salut individual

La qualitat de l’aire o de l’aigua determinen l’aparició de pandèmies

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià va ser ahir la seu del primer dia de les Jornades de salut planetària, que finalitzen demà i en què es reuneixen, en format presencial i online, experts internacionals i nacionals en matèria de salut planetària. Entre les conclusions de la primera jornada destaca que “la qualitat ambiental de la biodiversitat del planeta condiciona de manera clara la salut de les persones”. Així, factors com la qualitat de l’aire i de l’aigua de la Terra determinen l’aparició i propagació de pandèmies com la covid-19 així com de malalties cròniques.



El ministre de Salut, Albert