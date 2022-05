FEDA i les distribuïdores volen actualitzar el model de retribució

Actualitzada 13/05/2022 a les 06:52

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va presidir ahir la primera reunió entre el Govern, FEDA i les distribuïdores d’electricitat (Mútua Elèctrica de Sant Julià, Nord Andorrà i Sercensa) per iniciar un treball conjunt de definició del model de retribució de les seves activitats per actualitzar el model actual. La reunió va permetre iniciar un treball d’anàlisi del model actual, amb l’objectiu de revisar els mecanismes de retribució, va asse­nyalar el Govern en un comunicat. Aquest estudi és fruit de la necessitat de definir un nou model retributiu de les xarxes elèctriques, per consolidar i accelerar les accions destinades a adaptar el país cap a una transició energètica ràpida i decidida. “És un projecte estratègic per garantir la qualitat del servei i el tracte just dels seus usuaris, tot integrant ràpidament les accions necessàries per assolir els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic”, indica el Govern.