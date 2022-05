Govern espera presentar una proposta d’ajudes a Espanya per als treballadors d’aquell país que deixen el Principat quan perden la feina

El cap de Govern va anunciar ahir en una compareixença a la comissió d’Exteriors del Consell General que abans de l’estiu presentarà a Espanya una proposta d’ajut per als residents espanyols que perden la feina i es veuen obligats a tornar al seu país. Espot va explicar que “entenem que si un ciutadà espanyol que està arrelat a Andorra ha de deixar el país perquè es queda sense treball pot necessitar una protecció com la que ja funciona per als treballadors que viuen al Principat”. Va afegir que és una posició legítima i que s’estan fent reunions bilaterals amb Espanya