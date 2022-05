Un 49% d'empreses han patit aturades pel retard dels subministraments

Actualitzada 12/05/2022 a les 11:33

En les conclusions dels resultats de l'enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) ressalta una especial preocupació de les empreses causada per la dificultat d'aprovisionament i per l'encariment dels subministraments. Segons indiquen, un 52,7% de les societats es veuen afectades per problemes logístics i de transport, relacionats amb retards, anul·lacions de lliuraments o encariment dels serveis; i un 48,8% han patit aturades i tenen dificultats per aprovisionar-se.L'informe apunta que la construcció és la branca que presenta una afectació més elevada. Segons la CCIS, 9 de cada 10 empreses del sector han experimentat un encariment "notable" dels materials, mentre que 7 de cada 10 experimenten dificultats associades a l'endarreriment i l'encariment del transport de mercaderies. L'increment de preu dels subministraments és un afer molt generalitzat per a la resta de sectors, i afecta a un 76,9% de les empreses del sector de la indústria, un 74,4% d'establiments del sector hoteler, i un 71,7% de comerços minoristes.L'enquesta de clima empresarial, que correspon al semestre del 2021, constata que l'economia andorrana s'ha recuperat a bon ritme de la crisi causada pel virus, exhibint una "dinàmica molt positiva, sobretot a partir de l'estiu, que ha permès recuperar una bona part del creixement perdut durant la pandèmia". Afavorides per la menor incidència del virus, l'aixecament de les restriccions i, per tant, la tornada del turisme, les empreses han anat recuperant l'activitats del país. Tot i això, la Cambra apunta que aquesta recuperació "encara és incompleta i es fa efectiva amb grans diferències sectorials".De forma general, tots els sectors han augmentat el ritme de creixement, destacant la construcció, que "es manté com el sector més dinàmic de l'economia", on les empreses han assenyalat un increment interanual del 29% de mitjana durant el 2021. Tanmateix, segons la CCIS, la indústria i els serveis no turístics, "menys afectats per les restriccions", ja haurien normalitzat "del tot, o gairebé del tot" l'activitat. D'aquesta manera, la indústria ha augmentat un 10,9% el nombre de negocis i en el comerç minorista la facturació ha crescut un 10%.D'altra banda, el turisme i sectors com l'hostaleria, restauració o comerç s'estarien recuperant més lentament, i "continuen allunyats de les xifres d'activitat habituals". Així, segons l'informe de la Cambra, el sector hoteler ha incrementat la xifra de negocis per establiment en un 7,9% de mitjana. Aquesta major lentitud porta a les empreses d'hoteleria a tenir una visió "més pessimista" pel que fa a la recuperació del nivell de facturació d'abans de la pandèmia. L'informe de clima empresarial indica que gairebé la meitat de societats del sector creuen que no recuperaran un volum de facturació similar al d'abans del virus fins "com a mínim al cap d'un any", i un 25,6% dels hotels asseguren que actualment tenen dificultats de tresoreria.En visió general, la Cambra manifesta que les empreses preveuen que aquest any la recuperació econòmica "Es consolidi", però afegeixen que "l'augment de la inflació, la crisi energètica i els problemes de subministrament-agreujats per la guerra a Ucraïna-, juntament amb els desajustos del mercat laboral andorrà, poden dificultar la recuperació i moderar-ne el ritme d'avenç".