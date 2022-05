Reunió de FEDA i les distribuïdores elèctriques

Actualitzada 12/05/2022 a les 11:38

Els directors de FEDA i les distribuïdores d'electricitat, Mútua Elèctrica de Sant Julià, Nord Andorrà i Sercensa, han iniciat un treball d'anàlisi del model actual de retribució de les seves activitats amb l'objectiu d'actualitzar-lo. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha presidit la primera trobada per començar un procés que pretén "consolidar i accelerar la transició cap a la transició energètica", segons informa Govern en nota de premsa.L'executiu apunta que durant el treball s'analitzaran els costos que tenen les entitats, les inversions que han de fer per mantenir l'operativa i els mecanismes de retribució més convenients per garantir la qualitat del servei, i asseguren que "no afectarà la competitivitat de les tarifes per a la ciutadania".