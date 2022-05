Reclamació judicial per la compensació de la covid

Actualitzada 12/05/2022 a les 07:22

La Batllia va admetre a tràmit la reclamació presentada per Autocars Nadal contra Govern en no arribar a un acord sobre la compensació pels efectes de la covid-19 des de setembre del 2019 fins a l’agost del 2020. L’operador reclama 268.000 euros per mantenir l’equilibri econòmic de la concessió.