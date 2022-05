Primera Jornada d'intercanvi d'experiències per fomentar la lectura

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:54

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va inaugurar ahir la primera Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura. Es tracta d’una iniciativa que s’emmarca en el pla de foment de la lectura entre els escolars 2021-2025, que pretén millorar els hàbits lectors dels alumnes, especialment entre els 12 i 18 anys.Tal com va explicar Vilarrubla, els diferents centres escolars del país han aplicat el pla de foment en diversos eixos de treball, com la relació entre la lectura acadèmica i la recreativa, la lectura digital i les noves formes de llegir o la socialització de la lectura. En aquest sentit, la jornada permet que docents dels tres sistemes educatius comparteixin propostes. La jornada es va dividir en dos blocs: el primer, adreçat al sector educatiu, va incloure l’exposició de projectes i experiències diverses, com el fet d’organitzar un concurs de Sant Jordi, recomanar llibres a YouTube o crear itineraris lectors. Després hi va haver dues xerrades adreçades al públic en general.