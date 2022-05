“'L'oreneta' pretén millorar la convivència entre els éssers humans”

Després de la bona rebuda als teatres catalans, Emma Vilarasau i Dafnis Balduz arriben al Principat per interpretar avui a les 20.30 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella L’oreneta, de Guillem Clua, una obra que té com a punt de partida una professora de cant que rep a casa seva un home jove que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la mare morta. A partir d’aquí, els dos protagonistes aniran desgranant detalls del seu passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista. En parlem amb Balduz.



La cançó triada per al memorial, ‘L’oreneta’, té