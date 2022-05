La UE reitera que la minoria no pot entrar a les negociacions

Actualitzada 12/05/2022 a les 15:48

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat en la compareixença de la comissió Política Exterior que després de traslladar novament la voluntat d'incloure els partits de la minoria a les taules de negociació de l'acord d'associació la Comissió Europea els ha recordat que només negocien amb governs. "Hem dit per activa i per passiva que volem que tots els grups parlamentaris ens puguin acompanyar en les negociacions, però la resposta de la UE encara és que negocien amb els governs" ha assegurat el cap de Govern. "Són conscients que acceptar aquesta qüestió podria crear un precedent", ha afegit.Sobre l'estat de les negociacions el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha assenyalat que a l'inici de la legislatura no s'havia encetat d'una manera forta la discussió annex per annex. "Durant aquesta legislatura n'hem pogut tractar 23 de 25 malgrat que la pandèmia i molts estan tancats provisionalment" ha recordat per explicar els avenços que s'han fet els darrers tres anys. Respecte a aquesta qüestió Espot ha afirmat que "iniciem una fase capsal de les negociacions. Hem consensuat qüestions tècniques i hem arribat a acords polítics sobre qüestions tan importants com el manteniment del monopoli estatal del sector energètic". També ha detallat que de la reunió amb el govern de la República Txeca han trobat voluntat de treballar i negociar amb Andorra.Respecte a les quotes d'immigració, Espot ha assegurat que l'objectiu és que la fórmula per calcular les quotes formi part de l'annex. Tot i això, ha matisat que aquest aspecte de la negociació encara està en una fase preliminar.