La qualitat de l'aire i de l'aigua determina l'aparició de pandèmies com la covid-19

Actualitzada 12/05/2022 a les 20:51

La qualitat ambiental de la biodiversitat del planeta condiciona de manera clara el nostre estat de salut; la qualitat de l'aire i de l'aigua de la Terra determina l’aparició i propagació de pandèmies com la covid‐19 així com de malalties cròniques i existeix una interralació nuclear entre el medi ambient i la salut de les persones. Aquestes són les conclusions del primer dia de les Jornades de Salut Planetària, on es reuneixen, en format presencial i online, els màxims experts internacionals i nacionals en aquesta disciplina científica, segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària en un comunicat.Així, entre els experts que han participat destaquen Elena Villalobos (OMS), Cristina O’Callaghan (ISGlobal‐Barcelona Institute for Global Health), Deborah Thomson /World Veterinary Association), Eduardo Celades (Unicef), Pedro Abajar (OMS), Miguel Ángel Royo (Instituto de Salud Carlos III) o Irene Corbella (Responsable de Salut Ambiental de la Generalitat de Catalunya). Tots han conclòs que la conscienciació i educació en la cura del media ambienr o la reducció de CO2, són les eines que tenim per canviar aquestes tendències.Prèviament a les taules rodones, el ministre de Salut, Albert Font acompanyat pel director del SAAS, Josep Maria Piqué; el Rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau i el Director d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Pons, han inaugurat les Jornades de manera oficial, recorda el SAAS. En el seu parlament, el ministre de Salut ha recordat que "l’acció executiva del ministeri de Salut és facilitar les polítiques de gestió de medecina preventiva en aquesta unió entre la salut del nostre entorn i la nostra salut".Per la seva banda, el director del SAAS, ha posat èmfasi "en l’oportunitat i idoneitat de què Andorra es posicioni com un dels fórums internacionals del debat científic en una disciplina nova com la Salut Planetària". La jornada ha finalitzat amb la conferència del cap de l'àrea de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur de Viu i el doctor Antorni Corominas, càtedra de Salut Mental UVic‐UCC‐ Fundació Althaia, qui han aprofundit sobre totes les malalties agreujades per la pandèmia i han donat consells i eines.Aquestes jornades continuen demà amb les taules rodones dels canvis imminents i actuals de la temperatura i el clima, la concentració de gasos d’efecte d’hivernacle, el desglaç d’ambdós casquets glacials o el col∙lapse de la biodiversitat.