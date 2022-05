La CEA demana que s'elimini la congelació dels lloguers

Actualitzada 12/05/2022 a les 13:01

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) demana la retirada progressiva de les mesures "intervencionistes" i permetre així, augmentar les rendes del lloguer sempre que l'import de la renda no superi un terç de la renda familiar, segons especifiquen en un comunciat. Així mateix, en l'àmbit de la fiscalitat, la CEA proposa la bonificació dels impostos comunals i un seguit de modificacions a l'impost de societats com accelerar les deduccions per digitalització, especialment tenint en compte les noves normes de presentació de comptes; ajornar l’entrada en vigor de les noves obligacions de presentació de comptes i la bonificació del 25% del primer tram de l’IRPF (de 24.000 a 40.000 euros anuals).La patronal apunta que ha treballat al voltant de les diferents mesures proposades per l'executiu per aportar aquestes noves propostes per pal·liar l'impacte que la inflació té en les empreses. Per això i amb la voluntat de debatre-les al Consell Econòmic i Social, han desgranat tot un seguit de demandes del país. Entre elles, també en l'àmbit de la fiscalitat, la CEA proposa augmentar la subvenció sobre els carburants de vehicles i maquinària industrials i d’empresa fins als 20 cèntims per litre per equiparar-ho als països veïns.A nivell salarial, la CEA informa que consideren favorable l'augment del salari mínim i que passi a ser de 14.414 euros anuals. Així mateix, pel que fa a la seguretat jurídica relativa a l'habitatge, la patronal proposa crear una batllia especialitzada en aquest àmbit i formentar-ne la mediació. D'altra banda, volen que s'accelerin les promocions d'habitatge públic del Govern i dels Comuns de lloguer a preu regulat (no lloguer de caràcter social), que garanteixin la sostenibilitat de la inversiópública i amb un pla a mitjà i llarg termini.La CEA també fa propostes en relació al foment i a l’acceleració de la implementació de les energies renovables on reclament més subvencions i consensuar la gratuïtat del transport públic amb les empreses concessionàries.