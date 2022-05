L'executiva liberal admet que la decisió de Gallardo "ha sobtat"

Actualitzada 12/05/2022 a les 18:42

La secretària general de Liberals, Maribel Lafoz, ha reconegut aquesta tarda en roda de premsa que els darrers dies hi ha hagut "bastant enrenou" al partit degut al procés de primàries al qual està sotmès per escollir el cap de llista per a les properes eleccions generals. Lafoz ha admès que la renúncia de Jordi Gallardo "ha sobtat" perquè "tothom entenia que era el candidat natural". La "demora" del encara president liberal a decidir si es presentava o no com a cap de llista "ha generat neguit" i això va provocar que Judith Pallarés proposés la seva candidatura, segons ha indicat Lafoz i també l’actual ministra d’Afers Socials i Igualtat. En el mateix sentit, la secretària general ha explicat que tot plegat "ha generat tensions i en moments així les emocions estan a flor de pell". Tot i així, ha remarcat que es tracta "d’un procés intern" que "vol afavorir la democràcia" i que "no cal buscar cinc potes al gat perquè només en té quatre".