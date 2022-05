L’accés a les prestacions sanitàries només serà gratuït per a les persones que acreditin dificultats econòmiques

L’accés a la sanitat deixa de ser gratuït, de forma generalitzada, per als refugiats ucraïnesos establerts al Principat. Fins ara, les persones que havien arribat a Andorra fugint de la guerra podien accedir a les prestacions sanitàries de manera totalment gratuïta, però el nou decret que Govern va aprovar ahir estableix el sistema de copagament que cobreix el 75 per cent de l’import. Ara bé, l’executiu continuarà assumit les despeses sanitàries d’aquelles persones que acreditin viure dificultats socioeconòmiques o quan el ministeri d’Afers Socials així ho determini.



La justificació que el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, va donar per

#1 Ciutadana

(12/05/22 08:06)