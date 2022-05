Govern destina 130.000 euros en la pista de parquet del LAUesport

Actualitzada 12/05/2022 a les 13:25

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i la presidenta interina de la Federació Andorrana de Patinatge, Maria Carmen Santamaria, han signat aquest dijous al matí un conveni de col·laboració entre les tres entitats per impulsar la instal·lació d'una pista de parquet al Centre Esportiu de la parròquia laurediana, rebatejat com a LAUesport, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, amb aquest acord, es disposarà d'un nou espai esportiu per abordar la manca actual d'aquests per al correcte desenvolupament i progressió dels programes de tecnificació i alt nivell de les modalitats esportives de patinatge artístic i de l'hoquei patins.En aquest sentit, l'executiu subvencionarà el subministrament i la instal·lació de la pista al poliesportiu i també proporcionarà el subministrament i la instal·lació d'una tanca perimetral i de les porteries per a l'entrenament i la competició de la modalitat de l'hoquei patins. La inversió total, segons informa l'executiu, serà de 130.000 euros.El comú de Sant Julià serà l'encarregat de licitar les obres de remodelació de l'espai i cedirà a títol gratuït l'ús de la pista a la Federació Andorrana de Patinatge per tal que pugui ser utilitzada per a les activitats esportives de tecnificació i alt nivell que organitzi la Federació.