Actualitzada 12/05/2022 a les 06:51

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es va reunir ahir a Londres amb el ministre de Comerç Internacional del Regne Unit, Ranil Jayawardena. Durant la sessió es va abordar la necessitat d’accelerar la tramitació d’un conveni per evitar la doble imposició entre els dos països per impulsar els intercanvis econòmics. El ministre va exposar que s’està treballant per a vols setmanals entre l’aeroport d’Andorra i Londres, per facilitar l’arribada d’inversors i turistes.