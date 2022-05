Encarregat l'estudi tècnic per la delimitació de la frontera al planell de la Tosa

Actualitzada 12/05/2022 a les 21:38

L'estudi tècnic per analitzar la delimitació entre les fronteres andorrana i espanyola al seu pas pel planell de la Tosa serà una realitat. Així s'ha decidit a la primera reunió de la comissió mixta creada amb aquesta finalitat, duta a terme fa una setmana. En aquest sentit, s'ha decidit encarregar aquest estudi per veure a quina banda de la frontera es troben les basses d'aigua per produir neu i el parc fotovoltaic.L'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, ha indicat aquest dijous que "la previsió és encarregar a tècnics dels instituts dels corresponents serveis cartogràfics i geogràfics dels països que facin el treball tècnic". En aquest sentit, tot i que la competència de l'afer recau sobre el Govern d'Andorra i l'Estat espanyol, Espot va acordar -durant la visita del president de la Generalitat a Andorra al febrer- "coordinar-nos" amb la Generalitat "perquè puguin, a nivell tècnic, ajudar a trobar una solució de compromís que sigui beneficiosa per a totes les parts".L'anàlisi es basarà en un estudi de tota la documentació que hi hagi, tant municipal com notarial, i també amb un treball de camp. Així, els tècnics hauran de fer una planificació de tot i després la comissió mixta, integrada per diversos membres designats per Espanya i el Principat, es tornarà a retrobar.