Els sindicats demanen limitar a vuit euros el metre quadrat el preu dels lloguers de les parròquies centralsSEls

Els sindicats demanen més i els propietaris clamen al cel. El paquet de contrapropostes presentades per l’agrupació de sindicats al Govern no ha agradat entre els propietaris d’habitatges, que asseguren que “aquest tipus de mesures no són realistes i el que fan és espantar els inversors”, assegura Toni Bea, president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI). “Màxim respecte per les propostes que han presentat, perquè qualsevol actor hi pot dir la seva. Ara bé, cal entendre que en l’actualitat el 95% dels habitatges del país estan a la venda i només el 5% estan destinats al lloguer, i

